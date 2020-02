Tvůrci povedené adventury Stasis brzy vydají Afrikou inspirované sci-fi Beautiful Desolation

Windows MAC Linux

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Bratři vývojáři ze studia The Brotherhood Games dali světu hororovou point-and-click adventuru Stasis, která sice nepřitáhla moc pozornosti (i vlivem úpadku žánru klasických adventur), ale ti, kdo se ji odvážili prozkoumat, odcházeli s úsměvem na tváři. Po jejich druhé adventuře Cayne, která vyšla zdarma, je na řadě třetí sci-fi adventura Beautiful Desolation, která čerpá inspiraci z afrického prostředí.

Malé studio The Brotherhood Games se při vývoji svých her neobejde bez finanční pomoci fanoušků. Proto se Beautiful Desolation objevila z kraje roku 2017 na Kickstarteru, kde se jí podařilo vybrat přes tři miliony korun od téměř 4,5 tisíce hráčů. Tvůrci je nezklamali a už dva roky po skončení kampaně je datum vydání za dveřmi.

Už po prvním pohledu je divákovi zřejmé, že i Beautiful Desolation má nádech starých dobrých adventur. Tomuto dojmu napomáhá izometrický pohled na 2D prostředí, stejně jako stylizace uživatelského rozhraní a všudypřítomné obrazovky retrofuturistických počítačů.

Afrikou inspirované prostředí je ve skutečnosti dystopickou budoucností, která následovala po globální katastrofě. Příběh vás proto zavede do postapokalyptické společnosti, ve které si uděláte nové přátele, ale i nepřátele.

Hra slibuje důležitá rozhodnutí formující budoucnost vás i světa okolo, přičemž se jistým způsobem budete vracet i do minulosti při pátrání po svém ztraceném bratrovi. Do kroku vám bude hrát hudba talentovaného Micka Gordona, který složil soundtrack pro herní série jako Wolfenstein, Doom, Prey, Killer Instinct a Need for Speed.

Beautiful Desolation vyjde 26. února na Steamu a GOGu.