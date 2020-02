Sam to ve Vladivostoku nebude mít lehké. Vychází druhé DLC pro Metro Exodus

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro

Datum vydání
autor: Patrik Hajda

Když se Sam vydal s Arťomem na cestu napříč Ruskem, uvědomil si, že život mimo moskevské metro existuje a svým způsobem prosperuje. Jako všichni ostatní touží po návratu domů, ale v případě amerického mariňáka jde o mnohem delší cestu. Když je život na Zemi možný, možná žije i jeho otec. Nezbývá mu nic jiného, než se za ním vydat.

Sam’s Story je druhé a poslední rozšíření pro hru Metro Exodus, které právě dorazilo do Epic Games Storu a na konzole. Zahrajete si v něm za Sama, který vás doprovázel základní hrou a v jeho kůži navštívíte novou otevřenou oblast přístavního města Vladivostok.

Zdejší loďstvo zažilo ničivé vlny tsunami a zjevně tedy nebude odvozem, který by vás dostal přes oceán. Konečně ale dostáváme trailer, který odhaluje mnohá nebezpečenství a výzvy, které vám zkříží cestu. A vypadá to, že jediným funkčním dopravním prostředkem schopným překonat modrou hlubinu je ponorka.

V rámci příběhové kampaně strávíte nějakou dobu ve Vladivostoku. Tipoval bych si, že „majitelé“ ponorky vás budou ochotní odvézt výměnou za několik službiček. Nebo je jednoduše povraždíte a využijete svých mariňáckých dovedností k rozpohybování podmořského stroje? A dostanete se vůbec do Ameriky? Bůhví, co žije v mořích a jaký dopad měla atomová válka na americký kontinent.

To trailer naštěstí neprozrazuje a budete si to muset zjistit sami v DLC Sam’s Story, které je dostupné samostatně za 18 eur nebo v season passu spolu s předchozím rozšířením The Two Colonels.

Metro Exodus v sobotu dorazí i na Steam, jelikož vyprší roční exkluzivita v Epic Games Storu (že to ale uteklo, co říkáte?). A 28. února ještě vyjdou oba předchozí díly série na Switchi.