Po mnoha a mnoha letech ve vývoji vyšla kreativní hra Besiege

Windows

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

V době, kdy na trh prorazil téměř všemocný nástroj na tvorbu her zvaný Dreams, vychází kreativní hra, která na začátku svého veřejného vývoje neměla obdoby. Besiege byla jednou z prvních her s velkou svobodou v budování vlastních strojů z jednotlivých součástek. Sami jste v ní tvořili pozemní i vzdušná vozidla, programovali jim různé funkce, a to vše s cílem dobýt dané místo v jednom z mnoha scénářů. Předběžný přístup teď skončil a plná hra stojí jen pár korun.