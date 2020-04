Kvůli koronaviru se odkládá MMO New World od Amazonu i hororový Hellpoint

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PS4 Pro Xbox One X

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

První velkou obětí pandemie koronaviru se stalo očekávané postapokalyptické pokračování The Last of Us: Part 2, ale herní odklady s ním zřejmě teprve začaly. Práce z domu komplikuje vývoj tvůrcům fantasy MMO New World, které mělo vyjít 26. května, nyní s ním Amazon počítá na konec léta. Spolu s tím se na letní prázdniny odsouvá také uzavřená beta. Zpoždění bude mít kvůli komplikacím s COVID-19 i menší hororové soulslike Hellpoint.