Krásná logická skákačka Lost Words: Beyond the Page se objeví nejdřív na Stadii

- Video Autor: Šárka Tmějová

Pera jsou silnější nežli meče, nebo jak se to říká. Minimálně to platí v pohádkové zemi Estorii, kam se v Lost Words: Beyond the Page vydáte s mladou dívkou Izzy, která aspiruje na kariéru spisovatelky. Do hry se totiž dostanete prostřednictvím jejího deníku, kde se další mladá dívka, Robin, snaží přijít na to, proč na její vesnici zaútočil drak. A bude tak činit skrz 2D plošinovku, ale i interaktivní deníkové zápisky. celý článek