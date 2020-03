Control vám vysvětlí, jak si správně mýt ruce, a tento měsíc dostane první příběhový dodatek

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Paranormální střílečka Control, která se odehrává v Nejstarším domě, archivu všech tajemství světa, ještě neřekla své poslední slovo. Její hlavní hrdinka Jesse Faden má plné ruce práce vůbec vstřebat myšlenku, že je jeho novou šéfkou, vrásky na čele jí dělá i její bratr a do toho mizí náhodní zaměstnanci. Přídavek The Foundation se vydá po stopách vedoucí provozu, která se během hry „jenom na něco rychle skočila podívat“.

Control možná není úplně nejlepší střílečka všech dob, rozhodně má ale dobře našlápnuto k tomu, aby byla tou vůbec nejatmosféričtější. Krásná brutalistní architektura, dlouhé chodby našeptávající, že máte zabít svého nejlepšího přítele, výstavy hypnotizujících gumových kachniček i ledniček požírajících lidi... Nejstarší dům je se svými nekonečnými záhadami zkrátka pohlcující a v Remedy jsou teď konečně připravení odhalit další střípek do prapodivné skládačky.

V přídavku The Foundation se s Jesse vydáte po stopách Helen Marshall, s níž jste se mohli setkat během děje základní hry. Tehdy vám oznámila, že něco půjde rychle zkontrolovat a pak si můžete promluvit – jenom aby se už nikdy neobjevila.

Podle teaseru, který se objevil na Twitteru, se znovu vydáte do jedné z nejikoničtějších lokací, do rozlehlého důlního komplexu. Kromě další porce záhad a podivností v rámci příběhu a vedlejších misí se Jesse dostane také k novým zbraním a jejich modifikacím.

The Foundation pro Control vychází 26. března na Epic Games Store, PlayStationu 4 a Xboxu One. Následovat by ho měl ještě jeden příběhový přídavek nazvaný AWE, který má vyjít zhruba uprostřed letošního roku a nic moc o něm nevíme. Snad kromě nápadných náznaků směrem ke druhé značce od Remedy – Alan Wake se totiž odehrává zcela přiznaně ve stejném světě. Že by se šéfka odboru záhad setkala s oblíbeným vyhořelým spisovatelem?

A nakonec tu máme ještě jedno mimořádné doporučení pro zaměstnance Federálního úřadu pro dozorování. Venku totiž řádí jistá nepříjemná choroba a hygiena je v těchto dnech obzvlášť důležitá. Své vnitřnosti nechte u dveří a nezapomeňte na prostor za nehty. Počkat, cože...?