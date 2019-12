Ambiciózní Torchlight Frontiers rok 2019 nestihnou

PlayStation 4 Windows PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Datum vydání autor: Jan Slavík

Max Schaefer, zakladatel studia Echtra Games (a dříve Runic Games a ještě dříve Blizzard North), o víkendu potvrdil to, co muselo být při pohledu na kalendář všem fanouškům fantasy akčních RPG tak nějak jasné: Torchlight Frontiers, ambiciózní nástupce Torchlightu II, nestihne plánované datum vydání a letos nevyjde.

Torchlight Frontiers se mají chlubit velkým, perzistentním, dynamicky generovaným světem, který máte sdílet s ostatními. Což zní celkem podobně tomu, oč se snaží nově oznámené Diablo IV. Ale na druhou stranu, bojovat s novými díly legendární série, kterou po boku svého bratra Ericha a Davida Brevika kdysi sám pomohl založit, není pro Schaefera nic nového. Však Torchlight II se pustil v podstatě do přímého duelu se třetím Diablem a své fanoušky si rozhodně našel.

Jak přesně ale vývoj Frontiers probíhá, jsme se nedozvěděli. „Momentálně provádíme změny, co se tak nějak nedají přesně ohraničit. Prozatím nemáme lepší informace. Proto jsme taky vyčkávali s oznámením. Hned to nebude. Ale postupuje to a je to den ode dne lepší. A máme z toho radost. Ale prostě jsme jen čekali na správnou chvíli, kdy vypustit na veřejnost, co se se hrou děje,“ mlžil Schaefer.

Že by z podobného prohlášení zrovna čišelo sebevědomí, se říct nedá, ale je možné, že si Schaefer vážně prostě jen nechce vystřílet munici tak brzy po velkých oznámeních od konkurence. Uvidíme, zda se Torchlight Frontiers povede spolu s Diablem IV a Path of Exile 2 zformovat silnou trojku. Přesné datum vydání nicméně zatím neznáme, Schaefer pouze ukázal na rok 2020.