Tvůrci Crashe Bandicoota, Toys for Bob, odchází od Microsoftu

1. 3. 2024 11:30 | Byznys | autor: Adam Homola

Toys for Bob, známé herní studio, které stojí za tituly jako Skylanders, Crash Bandicoot 4 či remastery Spyro, oznámilo rozhodnutí rozloučit se s vydavatelstvím Activision Blizzard, potažmo s jeho mateřským Microsoftem. Nestává se v dnešní době příliš často, aby se studia osamostatňovala, byť můžeme vzpomenout třeba na IO Interactive nebo na Bungie. Nyní jsou na řadě autoři Skylanders, které Activision koupil v roce 2005.

Toys for Bob tak budou nově nezávislým studiem, které ale v současné době řeší nějakou blíže nespecifikovanou spolupráci s Microsoftem, jak uvádí na webu.

Odloučení přichází v návaznosti na masivní akvizici firmy Activision Blizzard Microsoftem v hodnotě 1,5 bilionu korun, po níž následovalo rozsáhlé propouštění, které se dotklo 1 900 zaměstnanců v týmech Xboxu, včetně 86 lidí právě z Toys for Bob.

V oznámení studio rovněž uvádí, že se pouští do vývoje své příští hry. Ačkoli podrobnosti o novém projektu zůstávají pod pokličkou, studio ujistilo fanoušky, že Activision i Microsoft jeho nové směřování podporují.

Můžeme zatím jen spekulovat, jestli Toys for Bob dělají něco svého a domlouvají s Microsoftem vydavatelskou smlouvu, nebo jestli si vezmou na starosti oživení některé ze starších her Microsoftu či Activision Blizzardu. Tak či tak se do nového projektu naplno pustí už jako samostatné studio.