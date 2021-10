Steam zakazuje hry pracující s reálnou hodnotou předmětů. Epic je vítá

18. 10. 2021 14:35 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Společnost Valve minulý týden učinila krok, jímž z obchodu Steam odstraňuje veškeré hry využívající blockchainovou technologii, NFT a kryptoměny. Nechce zkrátka mít na své platformě hry, které dávají reálnou hodnotu herním předmětům, s nimiž se potom obchoduje jako s jakýmikoli jinými komoditami (a snadno tak vznikají podvodné projekty).

Na tuto zprávu pohotově zareagoval Tim Sweeney, který webu The Verge prozradil, že on se v případě svého obchodu Epic Games Store takovým hrám nebrání. Sám ale s řečenými technologiemi nechce mít nic společného, a nečekejte proto, že by se objevily například ve Fortnite.

Nicméně to, že se Epic nebrání hrám pracujícím s obchodovatelnými předměty, ještě neznamená, že takové tituly, které mají na Steamu nově smůlu, teď zaplaví nabídku Epicu.

„Epic Games Store uvítá hry využívající technologii blockchain za předpokladu, že dodrží příslušné zákony, zveřejní své podmínky a budou věkově ohodnoceny příslušným orgánem. Ačkoli společnost Epic ve svých hrách kryptografii nepoužívá, vítáme inovace v oblasti technologií a financí,“ napsal Tim Sweeney na svůj Twitter.

Epic Games Store will welcome games that make use of blockchain tech provided they follow the relevant laws, disclose their terms, and are age-rated by an appropriate group. Though Epic's not using crypto in our games, we welcome innovation in the areas of technology and finance. https://t.co/6W7hb8zJBw — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021

K situaci se vyjádřilo například studio SpacePirate provozující na Steamu hru Age of Rust využívající reálnou hodnotu herních předmětů. Tvůrci jsou logicky zklamaní, že je jejich hra stažená ze Steamu, ale větší problém vidí v plošné blokaci takových her.

„Přestože respektuji jejich rozhodnutí, věřím, že NFT a blockchainové hry jsou budoucnost. Proto jsem se na tuto cestu s vámi vydal,“ napsal jeden z tvůrců Age of Rust na Twitter. Tato hra běží na platformě Enjin garantující digitální vlastnictví daného předmětu, a tedy možnost s ním obchodovat.

Steam's point of view is that items have value and they don't allow items that can have real-world value on their platform. While I respect their choice, I fundamentally believe that NFTs and blockchain games are the future. It's why I started this journey with all of you.

3/4 — Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021

A právě tato platforma už hází očkem po Epicu. „Mrzí nás krátkozraké rozhodnutí, které má přímý dopad na naše osvojitele, jakými jsou například SpacePirate. Time Sweeney, Epicu, dáme řeč?“ objevilo se na twitterové zdi Enjinu.

Zjevně můžeme počítat s tím, že se v budoucnu v Epic Games Storu objeví nový druh videoher. Pokud tedy splní přísné podmínky platformy.