Sérii Battlefield bude šéfovat veterán Call of Duty

3. 6. 2021 12:04 | Byznys | autor: Pavel Makal

Letos na podzim se máme dočkat nového dílu série Battlefield, který bude oficiálně odhalen příští středu. Aby značka pořádně šlapala i do budoucnosti, jmenovalo pro ni vydavatelství EA nového šéfa. Pikantní je, že podobnou pozici v minulosti zastával u konkurence.

Byron Beede se stal novým viceprezidentem a generálním manažerem série Battlefield, v minulosti na těchto postech figuroval u značek Call of Duty a Destiny z portfolia vydavatelství Activision. Beede mimo jiné stál u implementace live-service prvků do Call of Duty skrz free-to-play battle royale Warzone a mobilní Call of Duty Mobile.

V EA mají v plánu značně posílit pozici Battlefieldu na trhu. Na novém díle pracuje pět studií a vydavatel na setkání s investory nešetřil chválou bezprecedentní velikosti a využití síly nové generace konzolí. Tak či tak je ovšem Beedeho jmenování spíše strategickým krokem pro budoucnost, vizi momentálně připravované hry už patrně příliš nezmění.

Co se týče firemní struktury, bude přímo podřízen Vinci Zampellovi, zakladateli Respawn Entertainment, který v současné době vede studio Dice LA.