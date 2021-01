Průměrný uživatel Epic Games Store v něm loni neutratil ani sto korun

29. 1. 2021 11:13 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Epic se podělilo o poměrně zajímavou infografiku shrnující rok 2020 na Epic Games Store. Odnést si z ní můžete primárně to, že taktika obchodu s rozdáváním her zdarma funguje jako magnet na nové uživatele, které se ale Epicu zatím příliš nedaří proměnit v utrácející zákazníky.

Registrovaných uživatelů měl Epic Games Store na konci prosince 160 milionů, denně obchod zkontroluje 31,3 milionu hráčů. Nejvíc souběžných přístupů Epic zaznamenal v době, kdy zdarma rozdával GTA V a naráz evidoval 13 milionů přihlášených, oproti 7 milionům z roku 2019.

Porovnat můžeme také prosinec předloňského a loňského roku, kdy v posledním měsíci roku 2019 na Epic alespoň jednou zamířilo 32 milionů hráčů, před měsícem to pak bylo 56 milionů lidí.

Celkově hráči za loňský rok na Epic Games Store utratili přes 700 milionů dolarů (15 miliard korun), což ovšem při přepočtu na registrované uživatele nedává ani pět dolarů na hlavu. Z této částky přitom výdělky her nevytvořených Epicem představují pouze něco málo přes třetinu, 265 milionů dolarů (5,7 miliardy korun). Většinu tržeb EGS tak stále tvoří free-to-play battle royale Fortnite.

Herní nabídka v obchodě Epicu se během roku 2020 více než zdvojnásobila – na konci roku 2019 jste si tam mohli pořídit 190 her, na konci 2020 pak už 471 her. Loni se v něm rozdávalo 103 her, přičemž uživatelé nabídek využili celkem 749milionkrát, což opět činí necelých pět her na jednoho člověka. Je ovšem poněkud ironické, že počet rozdaných her je vyšší než dolarový obrat společnosti.

V závěru infografiky Epic přidává nějaké ty sliby do letošního roku. Pro rok 2021 chystá vylepšený seznam přání, achievementy, hráčské profily a konečně také nákupní košík, abyste si své hry zdarma nemuseli vyzvedávat jednotlivě.

zdroj: Epic