Nintendo prohrálo právní bitvu o Super Maria se supermarketem

31. 1. 2025 14:00 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Kostarický supermarket zvítězil v soudním sporu s Nintendem ohledně ochranné známky na název Super Mario. Tak se totiž jmenuje obchod ve městě San Ramón provozovaný mužem jménem Don José Mario Alfaro González, kterému se zkrátka a dobře říká Mario – a protože provozuje supermarket, pojmenoval ho kdysi dávno tak, že evokuje nejmenovaného slavného instalatéra.

Obchod v Kostarice prosperoval bez povšimnutí Nintenda několik desetiletí. Japonská firma zavětřila příležitost podnikatele zažalovat v momentu, kdy se jeho syn pokusil prodloužit zaregistrovanou ochrannou známku otcova obchodu. Jak Carlos Alfaro uvádí v příspěvku na Facebooku, poprvé ji sice oficiálně registroval až v roce 2013, jeho otec ale obchod provozoval už mnoho let předtím.

Ačkoliv se rodině do právního sporu s herním behemotem příliš nechtělo už kvůli množství papírování, nakonec v něm zvítězili. Nintendo má totiž celosvětově registrovanou ochrannou známku na Super Maria v mnoha kategoriích od her přes oblečení nebo hračky, konkrétně na supermarkety se ale žádná z nich nevztahuje.

Alfarovým u kostarického úřadu průmyslového vlastnictví výrazně pomohlo, že vizuální identita obchodu na slavnějšího kolegu stejného jména nijak neodkazuje. Žluto-modré logo s nápisem „Súper Mario – Su lugar de confianza“ (v překladu zhruba Super Mario – vaše důvěryhodné místo) zkrátka maskota Nintenda nijak zvlášť neevokuje.

„Podporujte lokální podnikatele!“ vybízí Carlos Alfaro | zdroj: Súper Mario

Carlos vítězství lokálního Super Maria oslavil videem, kde v pozadí stojí právě jeho otec: „Ten muž, kterého tam vidíme, to je Don Mario, je to můj táta, je tu už 52 let a on je Super Mario!“

„Teď jsme trendy, všichni o nás mluví kvůli usnesení Národního registru, který rozhodl v náš prospěch ve věci značky Super Mario – mimochodem, máme nálepky,“ ukazuje Carlos samolepku s logem obchodu a dodává, že je vlastně jen kvůli svému tátovi rád, že všechno dobře dopadlo, protože mu jeho práce v obchodě vždycky přišla nedoceněná.