Konec levnějších her na Steamu. Valve mění pravidla pro platební metody

Řada hráčů počítačových her je seznámená s jedním pozoruhodným faktem: Hry nestojí všude na světě stejně peněz. Díky využití VPN a změně IP adresy nebyl třeba pro občana Evropské unie problém se na chvíli virtuálně přestěhovat do takového Mexika nebo do Indie a hru si v digitálních obchodech pořídit výrazně levněji.

Tahle praktika je sice většinou proti licenčním ujednáním dané platformy, ale kde není žalobce, není ani soudce a navíc se to poměrně obtížně dokazuje. Valve se ovšem rozhodlo učinit tomuto jednání přítrž jiným způsobem než důsledným banováním provinilců. Nově tak při změně země nákupu budete muset zvolit odpovídající platební metodu, například platební kartu vydanou v dané zemi.

Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.



This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi