Zrušená multiplayerová akce LawBreakers je po 7 letech znovu hratelná díky fanouškům

15. 4. 2024 15:30 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

LawBreakers byli první hrou studia Boss Key Productions, které založil Cliff Bleszinski, jež se podílel na sérii Gears of War. Hra se ale nesetkala s dostatečným úspěchem, který by ji udržel naživu a po pár měsících od vydání skončila její podpora, vypnuly se servery a s tím i možnost ji hrát. Studio ještě narychlo uplácalo hru Radical Heights, která dopadla ještě neslavněji a s týmem byl amen.

Teď se ale LawBreakers po dlouhých 7 letech vracejí díky oddané komunitě. „Jedná se o projekt, jehož cílem je oživit hru LawBreakers, díky ,falešným‘ serverům, které používá původní herní klient. Připojit se můžete tak, že si stáhnete launcher, patchnete hru a budete hrát jako normálně,“ uvádí oddaná komunita.

Zatím ještě není dokonáno a nemůžete si hrát, kdy se vám zlíbí. Fanoušci momentálně pořádají testovací víkendy, aby vše odladili, než hru naplno spustí (ale na YouTube a Twitchi už najdete nové záběry z hraní). Sledujte Discord projektu, aby vám nic neuniklo a mohli jste se sami zúčastnit dalších testování.

A pokud si říkáte, co na to třeba takový Cliff Bleszinski, tak ten už celý projekt s nadšením sdílel. Ostatně už dříve žádal vydavatele Nexon, aby hru přivedl k životu, a to se mu teď plní díky fanouškům.