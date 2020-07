Zítra vychází americká konkurence formulí – NASCAR Heat 5

9. 7. 2020 12:40 | autor: Patrik Hajda

Zatímco v Evropě jsou velice populární závody formulí F1, v Americe dávají diváci přednost závodům NASCAR. Letošní ročníky herních simulací obou těchto sportů dorazí v jeden den, a to už zítra. F1 od Codemasters je po několik let na vrcholu svých možností, ale série NASCAR Heat má pořád co zlepšovat.

Nadcházející NASCAR Heat 5 obsahuje licencovanou sezónu roku 2020 se všemi jejími závodníky, týmy a vozidly. Čeká na vás osm herních módů, několik různých soutěží, nový testovací režim, vylepšená kariéra a podpora esportu.

Hra vychází už zítra, ale pokud skočíte po Gold edici, můžete se do hraní pustit ještě dnes.