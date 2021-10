Zítra se můžeme těšit na novinky o Baldur's Gate III

13. 10. 2021 15:50 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Tvůrci Baldur's Gate III, Larian Studios, oznámil další díl jejich video série The Panel from Hell. Video, ve kterém se autoři věnují do hloubky jednotlivým prvkům hry, se tentokrát zaměří na nadcházející patch 6. Ten má do hry přinést novou lokaci, která nejspíš ponese jméno Grymforge, stejně jako nese i zmíněný chystaný The Panel from Hell.

Vzhledem k tomu, že tvůrci se také předvedli s novou třídou kouzelnice během minulých dní během akce EGX, můžeme čekat, že se dozvíme novinky i v tomhle směru. Čekejte tak více informací během zítřka.