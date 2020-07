Zbytek léta se v Animal Crossing: New Horizons ponese ve znamení ohňostrojů a snění

28. 7. 2020 15:50 | autor: Šárka Tmějová

Oddechový simulátor ostrovního života Animal Crossing: New Horizons přichází po potápění s další vlnou letních novinek. Během srpna si každou neděli budete moct užít pyrotechnickou show z produkce lstivého lišáka Redda, který vám ochotně prodá třeba prskavky nebo možnost nadesignovat si vlastní ohňostroj.

Vydat se budete moct také do říše snů, kde vám tapírka Luna umožní během spánku navštívit ostrovy náhodných hráčů z celého světa, případně k těmto účelům poskytnout svůj vlastní. Do nového Animal Crossing s červencovým updatem konečně přibude také možnost vytvořit si zálohu uložené hry v cloudu. Možnost přenášet přímo váš ostrov mezi konzolemi by pak měla dorazit později v letošním roce.