Zaměstnanci prozrazují, proč Ubisoft ruší hry

19. 1. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Okolo Ubisoftu je pěkně živo od chvíle, kdy vyšlo najevo, že se firma potýká s finančními problémy. Už jsme vás informovali, že se pirátská onlinovka Skull & Bones opět odkládá a že Ubisoft zároveň ruší i dosud neoznámené projekty.

Ale nevědělo se proč. Trochu světla do toho pro server Insider Gaming pod rouškou anonymity vneslo pět současných i bývalých zaměstnanců Ubisoftu: Vedení se prý snaží odklady a další problémy hodit na kombinovanou práci z domova a z kanceláře během pandemie.

Zaměstnanci se ale shodli, že reálný důvod je jiný – při testování nedávno zrušených her se zjistilo, že tyhle tituly zkrátka nejsou něco, co by hráči chtěli. Ubisoft prý v jednu chvíli pracoval na dvanácti (!) projektech žánru battle royale, než někomu došlo, že tohle číslo už možná je trochu přes čáru. Budoucnost několika z nich je momentálně neznámá i samotným zaměstnancům.

Zajímavých her má prý Ubisoft momentálně ve vývoji dost, jenom prostě trvá moc dlouho a všichni se shodují, že bude nutné, aby si Assassin's Creed Mirage a Avatar: Frontiers of Pandora vedly v obchodech dobře, jinak už ve firmě vážně půjde do tuhého.