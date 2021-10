Zaklínač 3 by podle dokumentu PEGI mohl na PS5 a Xbox Series vyjít už dnes

19. 10. 2021 11:15 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Polský CD Projekt má o zábavu postaráno. Skoro rok po vydání Cyberpunku 2077 stále není k dispozici slibovaná verze pro novou generaci konzolí, o příběhových přídavcích nemluvě. Ostatně, kolem celé hry je už zase relativně dlouho absolutní ticho. Naštěstí má firma v rukávu ono vše přebíjející eso, na němž si udělala dobré jméno a které ji možná ještě několikrát spasí.

Řeč je přirozeně o třetím Zaklínači, šest let starém RPG, jedné z nejvýraznějších a nejzdařilejších her minulé generace. I on se má dočkat přeleštěné podoby na PlayStationu 5 a Xboxu Series (a na PC), a to dost možná dřív, než bychom čekali. Možná o hodně dřív.

Na veřejnost se totiž dostal dokument ratingové PEGI, která udělila Divokému honu věkový rating, díky němuž může na nových konzolích vyjít. Zajímavější částí zprávy je nicméně termín vydání, který v dokumentu figuruje. Ten totiž připadá na 19. října, tedy na dnešek. Možná se tedy ještě dnes dočkáme velkého překvapení.