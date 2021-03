Zajímá vás starověký Egypt? Podívejte se na online přednášky tří egyptologů s využitím Assassin’s Creed Origins

5. 3. 2021 15:27 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

O využití série Assassin’s Creed při výuce dějepisu se hodně mluví, ale znáte někoho konkrétního, kdo se s ní při výuce setkal? Trojice egyptologů se její edukativní potenciál rozhodla proměnit v realitu a na Twitchi teď v rámci projektu Playing in the Past streamují sérii přednášek, kde s odborným výkladem hrají Assassin’s Creed Origins.

zdroj: Playing in the Past

Egyptolog Dr. Chris Naunton, který Origins označil za nejlepší vizualizaci starověkého Egypta, se spolu s doktorandkou Gemmou Renshaw z univerzity v Southamptonu a učitelkou historie na univerzitě v Missouri Dr. Kate Sheppard budou každý měsíc až do července věnovat různým tématům z historie, kultury a života ve starověkém Egyptě. Prozatím se můžete podívat na záznam dvou přednášek o Thébách za dob Ptolemaiovců a o významu smrti a víry v posmrtný život. Na Twitchi je najdete pod názvem Playing in the Past.