Yakuza bude nadále tahová, akční otěže přebírá Judgment

10. 5. 2021 10:19 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Poslední díl série Yakuza s podtitulem Like a Dragon vnesl do série svěží vítr v podobě otočky o 180 stupňů v soubojovém systému. Do té doby jste veškeré spory v ulicích Jokohamy řešili frenetickou akcí, ale loňský titul to zkusil s tahovými souboji. A jak se ukázalo, nešlo o jednorázový výstřelek, nýbrž novou budoucnost.

Yakuza bude po úspěchu Like a Dragon i v budoucích dílech tahovou hrou. Nemusíte ale smutnit, pokud vám akční styl přirostl k srdci víc než ten tahový. Studio Ryu ga Gotoku totiž hodlá zužitkovat své zkušenosti s akcí ve své druhé sérii Judgment, která se letos dočká dalšího dílu Lost Judgment. Tato série bude nadále oplývat ryze akčními souboji, což ji odliší od nyní již tahové Yakuzy.