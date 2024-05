XDefiant dostane lepší síťový kód i registraci zásahů

Ubisoft aktivně řeší problémy se síťovým kódem a registrací zásahů v novince XDefiant. Na síti X to potvrdil výkonný producent Mark Rubin, který zdůraznil, že vývojový tým pracuje na více než 1 000 faktorech ovlivňujících výkonnost síťového kódu.

Rubin také přiznal přetrvávající problém cheaterů a zdůraznil, že boj proti podvádění je nepřetržité úsilí, tudíž se to asi nevyřeší lusknutím prstu.

V rámci dalších aktualizací oznámil Rubin plány na zvýšení zpětného rázu odstřelovačů, čímž budou mít snipeři trochu těžší život, zatímco jejich potenciální oběti ho budou mít trochu jednodušší. Kromě toho se připravují úpravy třesu kamery, která se prý v současné verzi potýká s několika bugy.

Vývojářský tým XDefiant má teď jistě plné ruce práce, neboť hra má už takhle krátce po vydání miliony hráčů a v prvních hodinách rostla rychleji, než třeba svého času Apex Legends. Jestli se Ubisoftu podaří hráče udržet i dlouhodobě je pak samozřejmě druhá věc…

Pokud s XDefiant začínáte a chtěli byste nějaký profesionální tip, Rubin vám na X poradí. Miřte na hlavu.

OK here is the most duh obvious PSA I can give you but it's also insanely important:



HIT THOSE HEAD SHOTS!!!!



Head shots are super powerful in this game. They change the TTK sooooo much. Takes practice but that's what this game is about. It want's you to get better.