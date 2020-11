Xboxová exkluzivita CrossfireX se odkládá

20. 11. 2020 13:24 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Zatímco PlayStation 5 nabídl při uvedení do prodeje alespoň několik launchových titulů, kde si výkon nové konzole můžete otestovat, na Xbox Series X/S nabídka novinek prakticky neexistuje. A ještě asi nějaký ten čas existovat nebude – multiplayerová střílečka z pohledu vlastních očí CrossfireX, která měla vyjít letos, se jako spousta jiných her odkládá na příští rok. Vývojáři to oznámili na Twitteru.

Vývojářské studio Smilegate přirozeně ze zpoždění viní probíhající pandemii koronaviru. Na CrossfireX se kromě něj podílí také studio Remedy Entertainment, které pro střílečku vyvíjí singleplayerovou kampaň. Tak jako tak jde o další vrásku na čele Microsoftu, jemuž letos nevyšlo a nevyjde ani Halo Infinite, ani hororové The Medium, ani pokračování vynikající Hellblade: Senua’s Sacrifice.