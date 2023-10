Witchfire směřuje k cíli. Autoři ze studia The Astronauts přibližují roadmapu

16. 10. 2023 12:13 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Gotická střílečka Witchfire vstoupila do předběžného přístupu. Vývojáři ze studia The Astronauts na svém blogu přibližují, jak bude následující rok do plného vydání vypadat a na co se můžeme v nejbližší době těšit. Ve hře se počítá s šesti unikátními lokacemi, šesti bossy, 46 druhy nepřátel, 31 zbraněmi, 24 magickými předměty a 20 kouzly. V předběžném přístupu je k dispozici zatím zhruba třetina obsahu.

První velký update, který by do hry měl přistát v druhé polovině listopadu, má radikálně přeházet některé herní mechanismy tak, aby se i lidé, co si už Witchfire zahráli, měli důvod se do něj vrátit a v podstatě jej prozkoumat znovu. Dočkáme se levelování navázaného na obtížnost hry, přepracovaných kalamit a tarotových karet, tedy systému upgradů.

Witchfire je exkluzivní pro Epic Games Store a předběžný přístup se plánuje na 12 až 16 měsíců. Dojmy z hraní od Honzy Slavíka si můžete přečíst u nás na webu.