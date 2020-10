Wasteland 3 se chlubí milionem hráčů, autoři vypouští krátký film

Wasteland 3 se i přes některé nedostatky velmi povedl, a pokud se vám stýská po atmosféře starých Falloutů, rozhodně byste se měli do zasněženého postapokalyptického Colorada vypravit. Vývojáři z InXile Entertainment se nyní na Twitteru chlubí, že tak učinil už milion hráčů. Jako poděkování studio vypustilo krátký, dvouminutový film, který vznikl před několika lety, aby pomohl autorům nastavit atmosféru a uvědomit si, jak by mohl svět po jaderné válce vypadat.

We’re excited to announce that Wasteland 3 has reached 1 million players!



As a thank you, we’re releasing a short film we shot a few years ago as a mood piece to help us set the look and feel of what a post-apocalyptic Colorado could be like. We hope you enjoy it. pic.twitter.com/ICsWAVdMiu