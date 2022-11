Warhammer: Vermintide 2 má za sebou rekordní víkend a přidává zdarma novou úroveň

8. 11. 2022 14:30 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Během uplynulého víkendu rozdávalo studio Fatshark svou hru Warhammer: Vermintide 2. Po nabídce kooperativní akce zdarma skočily miliony hráčů a ti se společně se starousedlíky postarali o moc hezký rekord. Hru v jednu chvíli na Steamu hrálo 104 tisíc hráčů, což je o 30 tisíc víc než v případě předchozího rekordu z března roku 2018.

Tvůrci u této příležitosti hru zdarma obohatili o novou úroveň Trail of Treachery, v níž se vydáte do duchy zamořené vesnice Tockstadt, budete mít co do činění s konvojem převážejícím ochranný kámen a podíváte se do krásných zasněžených lesů.

V herním obchodě se zároveň objeví nové skiny a klobouky, a pokud jste akci s rozdáváním Warhammer: Vermintide 2 zmeškali, můžete si hru zakoupit ve slevě za pět a půl eura. Navíc zbývají pouhé tři týdny do vydání nové hry stejného studia – Warhammer 40,000: Darktide, s níž se ve velmi podobném žánru podíváme do daleké budoucnosti.