Warcraft 3: Reforged možná vyjde znovu

25. 1. 2023 17:42 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Jistě není potřeba připomínat, že přeleštěná verze legendární strategie Warcraft III: Reforged dopadla tragicky.

Blizzard nicméně nedávno vypustil do světa anketu, pomocí níž se snaží zjistit, jak situaci konečně napravit. Ptá se v ní hráčů, jaké změny by jim přišly lákavé a chtěli by je ve Warcraft III: Reforged vidět. Mezi možnostmi lze nalézt věci jako vylepšení výtvarné stránky, přepracování uživatelského rozhraní, přepracování prostředí, snížení velikosti na disku a podobně.

Anketa se ale hlavně ptá, zda by hráčům „znovuvydání“ (bez placení, nebojte) titulu obohaceného o zmíněná vylepšení stálo za to, aby se do hry zkusili vrátit.

Samozřejmě není vůbec jisté, zda se k podobnému kroku Blizzard odhodlá, ale vypadá to, že to minimálně zvažuje.