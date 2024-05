Vyzvedněte si zdarma 4X strategii Endless Legend

20. 5. 2024 16:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Výborné tahové 4X strategii Endless Legend bude letos v září již 10 let a její tvůrci se rozhodli kulatiny předčasně oslavit moc hezkým způsobem – hra je až do čtvrtečního večera k mání zdarma na Steamu. Pokud si ji během této doby přidáte do knihovny, už vám zůstane.

Ve hře budete velet jedné z osmi diametrálně odlišných civilizací s vlastním příběhem a dělat vše, co byste od 4X strategie čekali – řešit potravu a nepřízně ročních období, budovat a velet armádám, objevovat nové krajiny, zabírat nepřátelská území... Hra si od nás svého času vysloužila devítku a takovým hrám se zadarmo opravdu neříká ne!