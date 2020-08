Vyzvedněte si na GOGu prvního Serious Sama

25. 8. 2020 11:43 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Žádné slevy, ale hry zadarmo! Pokud vám náhodou nevoní aktuální nabídka Epic Games Storu, ve které se ocitly ryze akční hry Enter the Gungeon a God’s Trigger, možná vám udělá radost nabídka konkurenčního obchodu GOG s neméně akční záležitostí.

Řeč je o úplně prvním dobrodružství drsňáka Sama ve hře Serious Sam: The First Encounter. Této střílečce plné nekonečných hord mimozemských nepřátel od letošního března táhne na druhé kulatiny a jako série se může pyšnit mimo jiné tím, že přežila dodnes. Už 24. září totiž dorazí její nové pokračování Serious Sam 4.

Chcete-li zavzpomínat na kořeny série, neváhejte využít akci na GOGu. Hru si můžete zdarma a napořád přivlastnit během následujících 27 hodin.

zdroj: Archiv