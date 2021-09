Vývojáři hry Hellblade 2 pálili ve studiu oblečení – kvůli výzkumu

Studio Ninja Theory, které stojí za chystaným Hellblade 2, není moc sdílné, co se týče samotné hratelnosti. Na Twitteru ale vždycky tu a tam aspoň odhalí nějaký ten kousek informací z vývoje hry.

„Někdy, abyste mohli tvořit, musíte nejprve ničit. Experimentujeme s texturami na oblečení,“ napsali Ninja Theory na Twitteru a zprávu doplnili videem, jak někdo ze studia letlampou opaluje kožený materiál, který vypadá podobně jako kostým titulní hrdinky Senuy.

Sometimes to create, you must first destroy Experimenting with textural effects on clothing. pic.twitter.com/a90eRM54ac

„Právě vysoce kvalitní skeny, jako je tento, nám pomohou dosáhnout v našich hrách úžasné úrovně detailů,“ doplnilo studio ještě v dalším tweetu, kde můžete vidět digitální podobu spáleného oblečení.

It's high quality scans like this that will help us reach an amazing level of detail in our games. pic.twitter.com/UpokEyCCjr