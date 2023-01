Výsledky New York Game Awards 2023

18. 1. 2023 16:44 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Seskupení kritiků, recenzentů, reportérů a bloggerů státu New York tvoří neziskovou organizaci The New York Video Game Critics Circle. Ta už dvanáctým rokem vyhlašuje vlastní ceny pro nejlepší hry roku. Letos to dopadlo následovně:

Nejlepší indie hra: Vampire Survivors

Nejlepší scénář: God of War: Ragnarök

Nejlepší svět: Elden Ring

Nejlepší hudba: Metal: Hellsinger

Nejlepší herecký výkon: Manon Gage v Immortality

Nejlepší hra pro AR/VR: Moss: Book 2

Nejlepší hra pro děti: Kirby and the Forgotten Land

Nejlepší mobilní hra: Marvel Snap

Nejlepší remake: The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Nejlepší e-sportovec: Masaja „aMSa“ Čikamoto

Nejlepší skrytý klenot: Signalis

Nejlepší DLC: Destiny 2: The Witch Queen

Hra roku: Elden Ring