Vydavatelství Team17 kupuje vydavatele What The Golf? a značku Hell Let Loose

7. 1. 2022 11:26 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Britské vydavatelství Team17 starající se o menší hry jako Blasphemous, Overcooked, Golf with Your Friends, The Escapists či sérii Worms rozšiřuje své portfolio o novou značku a studio. Team17 oznamuje akvizici amerického vydavatelství The Label, které je známé především hrou What The Golf?.

Pohlcení tohoto publishera posílí pozici britského vydavatelství na mobilním trhu, jelikož se The Label specializuje na mobilní hry pro Apple Arcade a má zkušenosti s mobilním předplatným. Team17 za The Label zaplatilo 520 milionů korun a vyplatí dalších 346, pokud The Label v následujících 3 letech splní určité milníky.

Team17 zároveň kupuje značku Hell Let Loose, druhoválečnou multiplayerovou střílečku, která oslovila již na 6 milionů hráčů. Značka vydavatelství vyšla na 907 milionů korun (z toho třetina v akciích) s možností vyplacení dalších 437 milionů v průběhu dvou let opět po splnění nespecifikovaných podmínek. Studio stojící za Hell Let Loose, australské Black Matter, zůstává samostatné a nadále bude na hře pracovat.