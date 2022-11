Výborné Disney Dreamlight Valley rozšíří postavičky z Toy Story

Disney Dreamlight Valley je takovým propojením Stardew Valley a postaviček od Disneyho a Pixaru, jak už vám asi došlo z názvu. Nad hrou jsem se značně rozplýval v dojmech a v rámci jejího předběžného přístupu nás čeká v pořadí teprve druhý update.

Ten dorazí 6. prosince a přinese s sebou postavičky z legendárního animáku Toy Story: Příběh hraček. Jmenovitě minimálně hlavní dvojku Buzze Rakeťáka a Woodyho. Samozřejmostí by měl být i zástup kosmetických doplňků inspirovaných filmy.

Happy anniversary to @Disney and @Pixar's @toystory! Prepare to shrink down for your next big adventure with Buzz Lightyear and Woody on December 6th when Disney Dreamlight Valley's second update launches on all platforms.✨ pic.twitter.com/mg9Bc2YJbF