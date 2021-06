Velký patch pro Biomutanta přidává pestrost lootu a zdvojnásobuje maximální úroveň

21. 6. 2021 11:45 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Biomutant po velkých očekáváních dopadl všelijak, od naprosté fascinace po naprostou nechuť. Ať už to s tímto roztomilým RPG plným dobrých, ale i špatných nápadů máte jakkoliv, jedno se tvůrcům musí přiznat – jejich píle hru vylepšit. Je tady další patch, který toho dělá opravdu hodně.

Předně se zvyšuje maximální úroveň postavy z 50. na 100., což by vám mělo pomoct zejména v režimu New Game+. Značných změn doznal systém generování lootu, který by odteď měl házet méně duplicitních předmětů, čímž se zvýší různorodost. Dokonce přibyly nové předměty, respektive stejné předměty, ale s vyššími raritami. Pokud si tedy oblíbíte nějakou zbraň, se kterou se později pro její slabost musíte rozloučit, existuje šance, že najdete její lepší verzi a budete ji moct znovu používat.

Je to jen zlomek toho, co Biomutantovi provádí patch 1.5. O nových možnostech zorného pole, soubojového systému, uživatelského rozhraní a četných opravách questů, světa a dalšího se dočtete v oficiálních patch notes.