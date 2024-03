Vampire Survivors dostává update Space-54 a oslavuje Final Fantasy VII

1. 3. 2024 14:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Další update pro famózní Vampire Survivors je tady. Jmenuje se Space-54 a přenese vás do vesmírné říše, kde představí nové postavy, zbraně a achievementy. V energické upoutávce na aktualizaci pak tvůrci představují novou hratelnou postavu jménem Space Dude.

Kromě toho do hry přibylo sedm nových achievementů inspirovaných herním vývojářským prostředím Phaser, v němž Vampire Survivors původně vznikl. To je samo o sobě docela unikátní, neboť asi nebude moc her, které takovýmto způsobem integrují engine do herních prvků.

S novým updatem přichází také veřejná betaverze funkce přenosu uložených pozic, která bude k dispozici mezi verzemi pro Steam a Android. Kompletní seznam všech změn a novinek z aktuálního updatu najdete v poznámkách na Steamu.

Zábavným bonusem je pak trailer inspirovaný Final Fantasy VII, který oslavuje vydání druhé části remaku, Final Fantasy VII Rebirth. Nic víc si od toho ale neslibujte: „S Final Fantasy nemáme nic společného, jsme jen velcí fanoušci FFVII a chtěli jsme se pobavit touto parodií/poctou původnímu teaser traileru na FFVII z roku 1997.“

zdroj: poncle