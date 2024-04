V Rising slaví 4 miliony prodaných kusů

4. 4. 2024 17:15 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Povedená upíří survival akce V Rising od Stunlock Studios dosáhla velkého milníku, kdy překročila hranici 4 milionů prodaných kusů, jak dnes oznámilo švédské vývojářské studio. Hra o přežití upírů v otevřeném světě je přitom pořád v programu předběžného přístupu a plná verze dorazí „až“ 8. května.

V Rising se taky může pochlubit velice pozitivním hodnocením na Steamu, konkrétně 88 % palců nahoru na základě více než 69 tisíc uživatelských reccenzí.

Úspěch V Rising můžeme připsat jak kvalitám hry, tak živé komunitě hráčů a jejich zpětné vazbě během fáze pomalu končící fáze předběžného přístupu. S blížícím se vydáním plné verze má tak V Rising před sebou zářnou budoucnost, minimálně co do krátkodobé podpory. Jak to bude z dlouhodobého hlediska, uvidíme samozřejmě až časem.