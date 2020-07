V PS4 verzi MediEvil objevil modder emulátor PS1

Remake MediEvil vyšel na PlayStation 4 loni v listopadu a byl fajn, ale nevzbudil žádné velké haló. Teď se hra dostává do popředí zájmu, ovšem nikoliv díky svým kvalitám, ale díky emulátoru prvního PlayStationu.

V novém MediEvilu totiž můžete v rámci easter eggu hrát i původní MediEvil. A teď už víme, jak toho tvůrci dosáhli – do PS4 verze hry schovali celý emulátor prvního PlayStationu.

Objevil ho modder Lance McDonald, který na něm rozchodil 4K verzi původního Silent Hillu. Jenže ta sotva funguje a jiné hry, jako například Syphon Filter nebo Wild Arms, nefungují prakticky vůbec.

Oh wow, do youse remember how in the PS4 remake of Medievil you can unlock the original PS1 version of the game? Turns out there’s a whole PS1 emulator in there. Silent Hill running around 4K on a PS4 Pro is ... not perfect pic.twitter.com/tM3pSTaDjq