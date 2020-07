V průběhu srpna proběhnou čtyři veřejné beta testy Marvel’s Avengers

17. 7. 2020 9:05 | autor: Patrik Hajda

Pokud neradi kupujete zajíce v pytli a oním potenciálním ušákem je pro vás momentálně Marvel's Avengers, pak zrušte své srpnové plány na dovolenou (pokud jste něco takového v současné době plánovali). Tvůrci totiž chystají otevřenou betu, která poběží od 21. do 23. srpna na počítačích, PlayStationech 4 a Xboxech One.

Budou jí předcházet dvě uzavřené bety určené pro hráče s předobjednávkami plus jedna exkluzivní otevřená beta. Pokud si předobjednáte verzi pro PS4, dostanete se do bety už od 7. do 9 srpna. Ostatní majitelé této konzole dostanou přístup od 14. do 16. srpna. V těchto dnech zároveň proběhne uzavřená beta předobjednávek na PC a Xboxu One.

Pokud vás zajímá, co bude obsahem jednotlivých bet, tak na odpověď si musíte počkat až do 29. července. Tehdy totiž proběhne druhý stream War Table plný nových informací o hře, nadcházejících betách a dostaneme i několik videí.

Marvel's Avengers vyjdou 4. září na PC, PS4 a Xbox One.