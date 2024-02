V Palworldu vám už 7 000 Palů neshodí celou hru

Nejnovější aktualizace pro Palworld opravuje několik větších i kurióznějších chyb, které způsobovaly pády hry, když jste měli v guildě přes 7 000 Palů. Update je už k mání na Steamu, přičemž verze pro Xbox by měla následovat každým dnem.

Update s označením 0.1.4.1 řeší také vtipný problém se usínajícími Paly na chovných farmách, nebo s nesprávnými bonusy na pravděpodobnost chytání Palů z Lifmunk Effigies.

Kromě toho zavádí patch také opatření proti podvádění a opravuje dříve poškozené uložené soubory a data serveru.

Palworld se nepřekvapivě potýká s celou řadou větších i menších bugů, neboť hra má do plnohodnotného vydání ještě asi daleko. Aktuální fenomén je totiž pořád jen v programu předběžného přístupu a nevyšel tak zatím v plné verzi ani na PC, ani na Xboxu.

[Patch Notice]

・Steam patch v0.1.4.1

・Xbox patch v0.1.1.4



Steam version v0.1.4.1 has been released.

(Xbox version v0.1.1.4 will be released as soon as it is ready)



Patch Notes:



===



▼Major Fixes

・Fixed an issue where the game would always crash and save data would be… pic.twitter.com/SvF12518F3