V květnu se do PlayStation Plus chystá fotbal, kyberpunkový parkour a roztomilá adventura

2. 5. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Od 7. května si mohou předplatitelé služby PlayStation Plus přidat do knihovny her zdarma další čtveřici her. Patří mezi ně standardní edice fotbalového EA Sports FC 24, kyberpunková parkour akce Ghostrunner 2 (pouze pro majitele PS5), roztomilá logická adventura Tunic a datadisk Lightfall pro online sci-fi střílečku Destiny 2. V začátcích virtuální fotbalové kariéry vám navíc pomůže speciální startovní balíček pro Ultimate Team s 11 hráči s rankem 82 a výše, který si můžete zdarma vyzvednout v PlayStation Store.

Hráči a hráčky tak mají posledních pár dní přidat si do sbírky dubnové hry, mezi které patří Immortals of Aveum, Minecraft Legends a Skul: The Hero Slayer. V nabídce k vyzvednutí zůstanou do 6. května.