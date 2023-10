V kancelářích společnosti Nvidia proběhl zátah

3. 10. 2023 10:08 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Podle zprávy od The Wall Street Journal proběhl během minulého týdne ve francouzských kancelářích společnosti Nvidia zátah. Provést ho měl tamní úřad pro hospodářskou soutěž, a to kvůli obavám z praktik, které by mohly negativně ovlivnit zdraví technologického trhu, především v oblasti grafických karet.

Společnost v posledních měsících zaznamenala výrazný nárůst poptávky: Třeba Microsoft nebo OpenAI od ní ve velkém nakupoval čipy pro umělou inteligenci, jež využívají ve svých jazykových modulech. To podle nejnovější finanční zprávy vedlo k rekordním příjmům v hodnotě 13,51 miliard dolarů (téměř 316 miliard korun), což je 101% nárůst oproti stejnému období minulého roku.

Nvidia se k události zatím nevyjádřila. Francouzské úřady mezitím upřesnily, že takový zátah neznamená a nepředpokládá porušení zákona. To podle nich může zjistit až plné vyšetřování. Akce tedy spíš měla dát firmě najevo, že si na ni dávají úřady pozor, a lze proto předpokládat, že nebyla poslední.