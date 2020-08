V Ghostwire: Tokyo budete moci hladit pejsky

10. 8. 2020 11:54 | autor: Pavel Makal

Herní světy jsou drsným místem k životu. Tuhle vás pokouše drak, támhle vás opálí radioaktivní jezírko, no a v Ghostwire: Tokyo si na vás může smlsnout množství japonské folklórní havěti. Na hře pracuje legenda survival hororu Šindži Mikami, který naposledy se svými Tango Gameworks přinesl dvoudílnou hororovku The Evil Within. Ale aby prostředí Ghostwire: Tokyo nebylo zas až TAK ostré, přichází Mikami s důležitou zprávou.

zdroj: PlayStation

Ve hře totiž budete moci hladit pejsky. To je hlavním sdělením krátkého traileru, v němž šéf vývoje děkuje za kladné přijetí první ukázky hratelnosti a přiznává, že po třiceti letech v herním průmyslu je těžké nestat se pouhou fosílií. Hlazení zvířátek ve hře je zkrátka in, vzpomeňte si na lišky v Tsushimě!

Samotné Ghostwire: Tokyo je ale dle videa stále „work in pawgress“, na nějak zvlášť brzké vydání bychom zatím nesázeli.