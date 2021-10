V chystaném Battlefieldu nás čeká první nebinární postava v rámci série

EA postupně odhaluje nové operátory do chystaného Battlefieldu 2042, který vyjde už za pár týdnů. Jedním z nich je i Sundance z Francie. Specializuje se na chytré výbušniny a rychlé přesuny pomocí wingsuitu. Mírnou pozornost ovšem vzbudil fakt, že Sundance je nebinární. To znamená, že se neidentifikuje jako žena ani jako muž.

Say hello to... Sundance



Another Assault Specialist on the way with Sundance, get used to seeing them zip through the sky on their Wingsuit for fast entry on objectives and tactical situations. They also feature a set of Smart Explosives that allow you to take out enemy aircraft pic.twitter.com/L9WFs9ODAd