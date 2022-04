V červnu se naskytne příležitost vyzkoušet si demoverze A Plague Tale: Requiem, DLC Cupheada, Oxenfree II či Immortality

27. 4. 2022 13:02 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Od 11. do 19. června proběhne ve městě New York kulturní festival Tribeca, jehož součástí bude i ukázka několika her včetně očekávané adventury A Plague Tale: Requiem. Tyto hry budou mít na místě své demoverze, které si ale můžete zahrát i ze svých domovů díky streamovací službě Parsec. Demo této hry bude dlouhé 40 minut a potřebujete k jeho ovládání xboxový ovladač.

Má to ale potenciální háček. Pokud se bude opakovat loňský styl prezentace, pak se k demoverzi nedostane úplně každý. Tehdy bylo totiž nutné rezervovat se na konkrétní termín a ne na každého zbylo místo. Možnost letošní registrace bude podle všeho spuštěna již 2. května.

Zbylými hrami festivalu jsou American Arcadia, As Dusk Falls, Cuphead – The Delicious Last Course, Immortality, Oxenfree II: Lost Signals, The Cub, Thirsty Suitors a Venba.