Už prožíváte historii závodů v art of rally?

9. 10. 2020 16:26 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Jsou to již dva týdny od vydání malé, ale o to zajímavější závodní hry art of rally a přiznám se, že jsem na ni dočista zapomněl. Tvůrci totiž na mou žádost o kód na recenzi neodpověděli, a tak mi titul vypadl z hlavy. V demoverzi šlo přitom o velice solidní zážitek stojící na jízdním modelu, který nemá k simulaci zas tak daleko.

Nicméně protože se nám hra prostě líbí, rozhodli jsme se na ni i takto zpětně upozornit. Art of rally dostala moc pěkný launchový trailer, který je tím nejlepším možným lákadlem na 50 ikonických, leč nelicencovaných vozidel prohánějících se Finskem, Norskem a Japonskem.

Osobně počkám na nějakou slevu, jelikož teď mám ve frontě zásadnější tituly, ale nechci, aby mě art of rally úplně minula. Pokud na ni tedy znovu nezapomenu…