Update 1.4 pro Genshin Impact představí nový typ questu, minihry a další

8. 3. 2021 10:15 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

17. března vyjde update 1.4, který obohatí Genshin Impact o spoustu novinek. Rozjede se festival Windblum oslavující osvobození Monndstadtu před 2 600 lety. Účastnit se ho může každý hrdina s Adventure Rankem alespoň 20 a s dokončenou příběhovou linkou Song of the Dragon and Freedom. Festival bude plný nejrůznějších miniher a výzev, viz video výše a galerii níže.

Update dále představí novou hrdinku Rosarii, poskytne nové detaily o Abyss Order a vašem ztraceném sourozenci a přidá nový typ úkolů, během nichž lépe poznáte své přátele Barbaru, Noelle, Bennetta a Chongyuna, přičemž vás čeká jeden z několika možných konců. Nakonec ještě technické novinky – možnost držet v jednu chvíli až pět kusů Condensed Resin a možnost dobrovolně snížit úroveň světa.