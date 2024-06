Údajná hra Lego Horizon od Sony má vyjít vedle PS5 rovnou i na PC

7. 6. 2024 12:30 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Spekulovaná hra Lego od Sony, zasazená do světa série Horizon od Guerrilla Games, by měla podle nejnovějších drbů v den uvedení na trh debutovat jak na PlayStation 5, tak na PC. Informace pochází od relativně důvěryhodného Billbil-kun ze serveru Dealabs, který prozradil, že další podrobnosti vyjdou najevo během blížícího se Summer Game Festu.

Hra má podporovat režimy pro jednoho hráče i kooperaci a chybět nemá ani cross-play. Prý máme počítat i s povinným účtem na PlayStation Network i na PC, jak to ostatně bude potřeba třeba i u nadcházejících Until Dawn a God of War Ragnarök.

Zvěsti o tomto projektu Lego Horizon se poprvé objevily minulý měsíc. Oficiální oznámení je tak zřejmě nevyhnutelné…