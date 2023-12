Ubisoft pravděpodobně pracuje na nové hře ze série Might & Magic

14. 12. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Příští rok tomu bude 10 let od vydání zatím posledního, desátého dílu fantasy série Might & Magic s podtitulem Legacy, který přišel dlouhých 12 let po devítce. Deset let je dost dlouhá doba na to, aby fanoušci sérii považovali za mrtvou, nicméně v Ubisoftu s velkou pravděpodobností vzniká nový díl.

Společnost si totiž zaregistrovala doménu (díky VGC) evokující název hry Might & Magic Fates. Není to přitom poprvé, co se tahle série v poslední době skloňuje. Před časem se objevil pracovní inzerát čínské pobočky Ubisoftu pracující na „nové AAA hře Might & Magic“, kde jednou z podmínek pro uchazeče byla značná zkušenost s otevřenými světy.

Ještě radši držte své nadšení na uzdě, protože z Fates by se klidně mohla vyklubat nová mobilní hra, případně to nemusí znamenat vůbec nic, jelikož studia si registrují domény v jednom kuse a ne vždy to znamená blížící se oznámení…