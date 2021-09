Tvůrci zvyšují naději na pokračování série Titanfall poté, co ji sami zašlapali

Včera se objevila zpráva, že nový Titanfall jen tak nebude. Koordinátor komunity ve studiu Respawn Entertainment Jason Garza byl ve 30. minutě 40. vteřině svého streamu dotázán divákem Dhruv Gandhi, zda by nemohl nějak okomentovat Titanfall. Garza nejprve z legrace popsal, co to je za hru, aby následně vyřkl následující slova:

„Nedoufej, kámo. Už jsem to řekl dříve. Na ničem nepracujeme. Nic nemáme. Vůbec nic. Máme teď příliš mnoho jiných her, na kterých musíme pracovat.“

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.



Who knows what the future holds...