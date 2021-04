Tvůrci Sherlock Holmes: Chapter One odpovídají na vaše otázky a sami jednu pokládají

26. 4. 2021 17:03 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V letošním roce bychom měli prožít nové dobrodružství Sherlocka Holmese v další hře od ukrajinského studia Frogwares s podtitulem Chapter One. Jak se dozvídáme z nového videa, tento podtitul nemá implikovat novou sérii her, ale prostý fakt, že tvůrci chtějí prozkoumat první kapitolu života geniálního detektiva. Něco jako Sherlock Holmes: Chapter Two v tuto chvíli tedy není vyloženě v plánu, ale co není, může být.

Vývojáři dále odpovídají třeba na to, co čekat od Jona, Sherlockova společníka. Dvojice se seznámila v Londýně, když jim bylo osm, a oba chlapci se stali nerozlučnými přáteli. Není ale lehké být Sherlockovým přítelem, proto můžeme očekávat, že jejich vztah bude na konci hry odlišný od toho na jejím začátku.

Dále máme potvrzené, že narazíme na některé známé postavy v jejich mladistvých letech, a stejně tak můžete počítat s placenými i neplacenými DLC. Ve druhém videu nás tvůrci lákají na chystané nové záběry z hraní, ale zároveň vás, fanoušky vyzývají, abyste jim pod video napsali komentář, co chcete ve videu vidět – dávají na výběr svět, vztahy, nebo vyšetřování.

Sherlock Holmes: Chapter One vyjde letos na počítačích a současné i minulé generaci konzolí. Hra zatím není v plánu pro Switch ani Stadii, ale možná se na tyto platformy rozšíří někdy po vydání.